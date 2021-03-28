Тепла в мае можно не ждать: погода на Пасху в Украине

Погода на Пасху 2021 в Украине, которая выпадает на 2 мая, будет холодной. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, тепла в последний месяц весны можно не ждать.

Синоптик говорит, что традиционной майской жары в этом году не будет.

Погода будет прохладной, а после праздника придет еще одна волна похолодания.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна – это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", – отметил Горбань.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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По материалам: Подробности