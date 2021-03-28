Общество

Скандальные дети-блогеры Маханец и Пай “исчезли” из Instagram

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Скандальные дети-блогеры Маханец и Пай "исчезли" из Instagram

Страница восьмилетней блогерши и модели Миланы Маханец, а также страница ее друга, 13-летнего блогера Паши Пая исчезли из социальной сети Instagram.

По адресу аккаунта Милы, как и по адресу Паши теперь открывается сообщение "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

При этом еще вчера, 26 марта, страницы были активными.

Причина этого пока неизвестна. Однако, возможно, страницы заблокировали представители социальной сети. 

Скандальные дети-блогеры Маханец и Пай "исчезли" из Instagram

Стоит отметить, что на днях восьмилетняя украинка Милана Маханец пожаловалась на социальные службы.

В своих "историях" в Instagram она рассказала, что соцслужбы приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной постели". Милана возмущена сложившейся ситуацией, она написала, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить". 

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня людей, которых я люблю, – это не помощь", – возмутилась восьмилетняя звезда соцсетей.

Также девочка добавила, что родители Паши запретили им общаться. 

Ранее мама 8-летней Миланы впервые прокомментировала скандал вокруг "отношений" своего ребенка с 13-летним блогером.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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