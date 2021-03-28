Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Саввин день

29 марта по церковному почитается святой Саввин. Приметы на 29 марта предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать пустых трат.

Можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере.

В течение дня никаких особых запретов нет. Но вот после того, как сядет солнце, строжайшим образом запрещается есть хлеб и хлебобулочные или мучные изделия, выносить мусор, одалживать деньги, спорить и ссориться.

Что нельзя делать 29 марта:

нельзя выносить мусор;

нельзя есть хлеб и все, что сделано из муки;

нельзя брать в долг;

нельзя спорить и ссориться;

нельзя браниться, ругаться и сквернословить;

не стоит выходить из дома.

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По материалам: Подробности