Общество

Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Саввин день

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Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Саввин день

29 марта по церковному почитается святой Саввин. Приметы на 29 марта предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать пустых трат. 

Можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере. 

В течение дня никаких особых запретов нет. Но вот после того, как сядет солнце, строжайшим образом запрещается есть хлеб и хлебобулочные или мучные изделия, выносить мусор, одалживать деньги, спорить и ссориться.

Что нельзя делать 29 марта: 

  • нельзя выносить мусор;
  • нельзя есть хлеб и все, что сделано из муки;
  • нельзя брать в долг;
  • нельзя спорить и ссориться;
  • нельзя браниться, ругаться и сквернословить;
  • не стоит выходить из дома.

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Приметы на 29 марта в Саввин день

  • Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни
  • Громко воробьи чирикают и купаются в лужах – будут теплые дни
  • Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой
  • Облака высоко плывут по небу – будет тепло
  • Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет
  • Вороны и воробьи купаются в лужах – жди тепла
  • В Савин день зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание
  • Снег быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков
  • Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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