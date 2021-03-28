Приметы на 29 марта: что нельзя делать в Саввин день
29 марта по церковному почитается святой Саввин. Приметы на 29 марта предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы избежать пустых трат.
Можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере.
В течение дня никаких особых запретов нет. Но вот после того, как сядет солнце, строжайшим образом запрещается есть хлеб и хлебобулочные или мучные изделия, выносить мусор, одалживать деньги, спорить и ссориться.
Что нельзя делать 29 марта:
- нельзя выносить мусор;
- нельзя есть хлеб и все, что сделано из муки;
- нельзя брать в долг;
- нельзя спорить и ссориться;
- нельзя браниться, ругаться и сквернословить;
- не стоит выходить из дома.
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Приметы на 29 марта в Саввин день
- Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни
- Громко воробьи чирикают и купаются в лужах – будут теплые дни
- Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой
- Облака высоко плывут по небу – будет тепло
- Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет
- Вороны и воробьи купаются в лужах – жди тепла
- В Савин день зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание
- Снег быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков
- Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление
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По материалам: Подробности