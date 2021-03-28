Полнолуние 28 марта: что нельзя делать и чем опасно

Полнолуние состоится вечером 28 марта и пройдет в знаке зодиака Весы. Астрологи советует соблюдать максимум деликатности в поведении и высказываниях, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Полнолуние состоится в 21:48 по киевскому времени. Событие высветит все проблемы и нюансы, которые имеются у вас в партнерских отношениях (личных, бизнесовых, семейных), так как в этот период буду хорошо видны минусы и плюсы любой ситуации.

А вот решения этих проблем будут приходить через дипломатию, консенсус и удовлетворение обеих сторон, говорят астрологи.

Что нужно сделать в Полнолуние 28 марта

Астролог советует быть дипломатичнее и научиться слушать близких.

"Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу", – говорит астролог Арина Артуровна.



Это отличное время, чтоб уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли.

Как нельзя себя вести во время Полнолуния 28 марта

Во время полнолуния не стоит провоцировать конфликты, проявлять недоброжелательность, эгоизм и хамство.

"Это будет чревато срывом сделок и планов. Даже у заядлых грубиянов в это время появится готовность к диалогу", – резюмировала астролог.

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По материалам: Подробности