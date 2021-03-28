Общество
Погода в Украине 29 марта: местами дожди, днем до +12 °С
Впонедельник, 29марта, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных июжных частях страны, атакже вЧеркасской иВинницкой областях прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-9м/с, порывы до16м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем температура воздуха составит +8…+11 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +9…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+8…+10 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +2…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+12 °С.
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По материалам: Gismeteo