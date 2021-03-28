Песах: история и традиции одного из важнейших еврейских праздников

Ежегодно в течении 9 дней иудеи по всему миру отмечают Песах – самый свободный в религии праздник, так как считается, что именно в это время евреи освободились от рабства в Древнем Египте. Точная дата праздника каждый год отличается, потому что начало торжества рассчитывается по еврейскому лунно-солнечному календарю. Таким образом, в 2021 году праздник припадает на время от захода Солнца 27 марта по ночь 4 апреля.

История праздника

Песах – это торжества в память о 400-летнем рабстве еврейского народа в Древнем Египте и освобождении, благодаря лидеру-проводнику Моисею. Бог требовал от фараонов, чтобы те отпустили многострадальных людей, но правители ослушались, после чего Господь обрушил 10 казней, при этом последняя из них была самой страшной – смерть всех египетских младенцев. Во время исполнения своего наказания Бог не тронул ни одного еврейского дома.

10 казней египетских/ фото: foma.ru

Традиции праздника

В самом Государстве Израиль Песах пышно отмечается на протяжении недели, тогда как евреи живущие в других странах празднуют его на день дольше. Известно, что самыми главными днями для празднования являются первый и последний.

Самое важное внимание уделяется праздничному ужину седеру. Во время него все блюда подаются в определенном порядке. На столе обязательно присутствуют овощи, являющиеся символом прихода весны. А также евреи едят пресный хлеб – мацу, в свою очередь являющийся символом свободы. В час празднования не забывают также и о горечи рабства – его символизирует употребление горькой зелени, например, лука, кроме того на столах есть и сухофрукты, яйца, а также рыба. Принято также выпивать 4 бокала вина как число обещаний Бога еврейскому народу.

Фото: РИА Новости

Фото: jevents.ru

После праздничных мероприятий первого дня начинаются так называемые 5 праздничных будней и в последний седьмой день торжества во всех синагогах проводят церемонию разделения морской воды, которая символизирует одно из самых больших чудес – расступление вод Красного моря для того для прохождения евреев. Также в течении всего праздника категорически запрещено употреблять в пищу блюда, которые были приготовлены путем заквски или брожения.

Фото: alter-science

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По материалам: Подробности