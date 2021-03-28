На территории американского штата Джорджия подтвержден редкий торнадо EF4

Нагород Ньюнан вштате Джорджия, США, впятницу, 26марта, обрушился мощный торнадо. Метеорологи присвоили ему статус EF4, этот смерч стал самым сильным почти задестилетие, сообщает The Weather Channel.

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Торнадо EF4 стал вДжорджии десятым смерчем такой силы за70лет наблюдений. Предыдущий EF4 был зафиксирован вовремя супервспышки 2011года, которая принесла сотни торнадо наЮгСША. Всего с1950 года вштате произошло более 2тыс. торнадо. Смерчи EF4 способны разрушать даже крепкие дома, они опрокидывают лодки иавтомобили.

Город Ньюнан снаселением более 40тыс. человек сильно пострадал отстихии. Местами смерч полностью разрушил дома. Такие повреждения, вероятно, были нанесены ветром соскоростью более 270км/ч, считают эксперты. Некоторые дома были сдвинуты сфундаментов. Многие здания вНьюнане остались без крыш, почти все корпуса городской средней школы были повреждены.

Поданным Национальной службы погоды (NWS), напути смерча обнаружены обширные повреждения, соответствующие ветрам соскоростью 178км/ч ивыше. Ксчастью, торнадо EF5ни разу небыл зарегистрирован натерритории штата Джорджия.

Как сообщалось ранее, поАлабаме пронеслись торнадо: погибли 5человек.

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По материалам: Gismeteo