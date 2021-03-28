Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для каждого знака зодиака

На этой неделе март завершается, а ему на смену приходит второй и самый важный месяц весны и всего года. Астрологи говорят, что вся неделя будет очень яркой и благоприятной, поэтому больших проблем ожидать не стоит.

Овен

У Овнов, как у большинства других знаков, будет выбор — посвятить себя любви или делам. На работе и в бизнесе можно принимать важные решения, прощупывать почву для новых свершений. Астрологи считают, что сейчас идеальное время для совершения дорогостоящих покупок и для смены обстановки.

Телец

Тельцам стоит помнить о том, что некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. Энергетика конфликта порой непонятна и не имеет под собой никаких оснований. В таких ситуациях стоит держать себя в руках, дабы не отпугнуть удачу. В период с 29 марта по 4 апреля Тельцам нельзя терять бдительность. Этим людям необходимо опасаться излишеств. Нужно бороться с вредными привычками и не уходить с головой в работу.

Близнецы

Близнецам стоит наладить домашнюю гармонию перед началом апреля. Стоит помнить о том, что сотрудничество станет главным условием успеха в работе и делах. Домашними делами стоит заниматься с родственниками и второй половинкой, а на работе действовать коллективно. Нужно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Вселенная подарит за это Близнецам много удачи в будущем. Также фортуна последует за уверенными в себе людьми этого знака. Сомнения — это нормально, но не нужно давать им волю.

Рак

Ракам в ближайшие семь дней необходимо настроить себя на успех. Эта неделя будет временем глобального поиска новой мотивации, вдохновения и исправления ошибок прошлого. Ночные светила помогут Ракам расширить границы возможного — они повысят их интуицию, дадут больше сил и энергии. Люди данного знака обретут то, о чем так давно мечтали. Повезет также всем, кто недавно сменил работу или сменит ее на этой неделе. Адаптация пройдет успешно.

Лев

Эта неделя идеально подходит как для активной работы, спорта, домашних дел и любви. Возможно, что на этой неделе звезды и планеты поставят Львов перед важным выбором. Лучший выход из ситуации — прислушаться к сердцу. Не нужно уповать на советы окружающих, потому что они не могут почувствовать ситуацию так, как сами Львы. Неделя начнется с благоприятной ноты и ею же и закончится. Это хорошее время для активности.

Дева

У Дев в начале недели может появиться ощущение того, что все идет наперекосяк. В дальнейшем любые преграды уже не будут воздействовать на Дев разрушительно. Их уверенность останется непоколебимой. Звезды улучшат креативность их мышления, поэтому большая удача будет ожидать представителей творческих профессий. В любви наступает благоприятный период для примирения, поиска компромиссов.

Весы

Весам астрологи советуют больше двигаться на этой неделе. Причем речь идет не только о физических движениях и поездках, которые очень благотворно скажутся на их энергетике. Речь о проявлении инициативности в бизнесе и в работе. Сейчас идеальное время для смены направления, решительных и смелых шагов. Весам нельзя допускать потери мотивации. Для этого им стоит больше общаться с приятными и оптимистичными людьми.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о необходимости быстрого снятия негативного влияния. Сейчас нельзя долго бывать в окружении неприятных событий и людей. Это чревато потерей удачи. Лекарство от бед — развлечения и своевременный отдых. Астрологи считают, что влияние Скорпионов на окружающих будет, наоборот, благотворным. Конец недели лучше посвятить уединению, смене обстановки, шопингу. Не нужно делиться планами на будущее с посторонними. Их комментарии будут не самыми приятными.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют избегать бесцеремонности в общении с окружающими. Важно проявлять уважение к каждому, кто будет встречаться на пути. Стрельцам необходимо сохранить напористость, чего бы это ни стоило. Главное, чтобы она не превращалась в фанатизм. Нельзя забывать про отдых.

Козерог

На этой неделе Козерогов ждут важные жизненные перемены, которые они ждали очень долгое время. Например, они смогут найти новое увлечение, работу. Большая удача ждет их на любовном фронте. Одиноким Козерогам удастся найти вторую половинку, крепко влюбиться и вызвать взаимность у человека. Не стоит только принимать скоропалительные решения. Всем, кто уже в браке или в отношениях, лучше побыть вместе подольше.

Водолей

Водолеям ни в коем случае нельзя забывать про релаксацию. Отдых полезно сказывается на энергетике, особенно после активного труда. Шопинг стоит пока приостановить, так как он принесет больше забот, чем пользы. В отношениях Водолеям необходимо бороться с порывистостью, ревностью и жадностью. Звезды помогут Водолеям в разработке новых идей и в реализации задуманного. Это очень яркая и динамичная неделя.

Рыбы

Рыбам стоит опасаться людей с плохой энергетикой. На этой неделе будет безраздельно править желание что-то поменять, но не стоит принимать поспешных решений, особенно в бизнесе и на работе. В понедельник и вторник у Рыб возможны резкие перепады настроения, которые их выбьют из колеи. Сгладить острые углы поможет своевременный отдых. Большое значение стоит уделить сохранению своей репутации. Не нужно поступать эгоистично по отношению к коллегам и друзьям, пишет dailyhoro.

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По материалам: Подробности