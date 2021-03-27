Ученые нашли самые холодные грозовые тучи за всю историю наблюдений

Специалисты изВисконсинского университета вМадисоне, США, опубликовали исследование, вкотором доказано, что вершина системы тропических грозовых облаков достигла температуры −111 °C.Это рекорд низкой температуры воблаках завсю историю спутниковых наблюдений, сообщает BBC News.

©NOAA

Рекордно холодные облака попали наспутниковые снимки в2018году, они находились кюгу отэкватора над западной частью Тихого океана. Измерение было произведено американским спутником NOAA-20. Вершина облаков достигала высоты 20,5км. Обычно верхние части облаков охлаждаются на7°Cна каждый километр вверх.

Втот период вТихом океане были сильные штормы. Частично это произошло из-за нагрева океанской воды, также усилению грозы поспособствовало явление колебания Мэддена-Джулиана (MJO), это зона ветров, движущихся навосток иусиливающих погодные системы.

Долгосрочные данные показали, что частота возникновения холодных грозовых туч может увеличиваться. Чем холоднее шторм, тем больше вероятность опасных явлений, таких как молнии инаводнения.

НаЗемле наблюдается все больше экстремальных температур, низких ивысоких. Как сообщалось ранее, наАравийском полуострове зафиксирован температурный рекорд марта: +44,6 °C.

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По материалам: Gismeteo