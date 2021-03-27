Во время зимних штормов в США погибло в 2 раза больше людей, чем сообщалось ранее

Согласно обновленным данным, обнародованным вчетверг, 25марта, департаментом здравоохранения США, впериод с11февраля по5марта 2021 года экстремальная погода привела кгибели 111человек. При первом официальном подсчете погибшими отнепогоды были названы 57человек, сообщает The Weather Channel.

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Количество жертв зимних штормов оказалось больше, чем вовремя разрушительного урагана Харви в2017году, когда погибли 103человека.

Власти предполагали, что первоначальное число смертей отзимних штормов может увеличиться помере сбора информации. Большинство смертей было связано спереохлаждением. Среди других причин гибели были названы автомобильные аварии наобледенелых дорогах, отравление угарными газами, отказ медицинского оборудования, травмы ипожары.

Смертельные случаи были зафиксированы вТехасе, Орегоне, Луизиане, Миссури, Оклахоме, Кентукки, Теннесси иСеверной Каролине.

Техас пострадал особенно сильно, электросеть штата невыдержала перегрузок из-за низких температур иогромного спроса. Более 4млн домов ипредприятий остались без электроснабжения вразгар холодов.

Более 1млн домохозяйств оставались без электричества несколько дней, сотни тысяч людей были без водопровода.

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По материалам: Gismeteo