В Украину нагрянет штормовой циклон после сильного потепления

Погода в Украине 28 марта останется довольно теплой, однако на смену солнцу и ясному небу придут значительные осадки из-за штормового циклона, и большую часть территории страны зальют дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Укргидрометцентра.

28 марта, ситуация резко изменится – дожди зальют большую часть Украины (снег ожидается в Карпатах), а без осадков будет только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура воздуха в северных областях ожидается днем около +9… +12 градусов, ночью от -1 до +3 градусов.

В восточных областях столбики термометров покажут +8… +11 градусов днем, а ночью будет от -1 до +4 градусов.

В южных регионах температура воздуха ожидается днем около +10… +12 градусов, ночью от +1 до +4 градусов.

В западных областях температура воздуха чуть снизится – днем прогнозируется в среднем от +6 до +9 градусов, ночью термометры покажут от +1 до +5 градусов.

В центральных регионах столбики термометров будут колебаться в пределах +9… +12 градусов, ночью ожидается около 0… +2 градусов.

Как ранее сообщали, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

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По материалам: Подробности