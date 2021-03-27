Общество
Приметы на 28 марта: что нельзя делать в день Александра
28 марта в народном календаре отмечается Александров день. В былые времена в этот день люди готовились к весне. Они ждали, когда прилетят чайки, когда у птиц начнется купальный сезон. По тому, как ведут себя птицы, судили о погоде на ближайшее время.
Также в этот день отмечается Лесное ухоженье. Это праздник леса. Его крестьяне считали кормильцем и поильцем. Кроме того, лес давал материалы для строительства. Именно поэтому люди ходили в лес, благодарили его за дары, просили прощения за вмешательство.
Что нельзя делать 28 марта
- Категорически запрещается засыпать на теплой подушке, иначе будет мучать бессонница. Если вы, лежа на подушке, читали книгу, играли в телефон или работали за ноутбуком, то перед тем как укладываться спать, переверните ее.
- Вопреки обыкновению не стоит бояться черных котов на дороге. Сегодня они предвещают вам прибыль и богатство.
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- Нельзя выходить из дома без приколотой к одежде булавки. Остерегайтесь, вас могут сглазить.
- Не рекомендуется мыть голову, это к разлуке с близким человеком.
- Категорически нельзя в этот день собирать с расчески волосы и выбрасывать их в мусорное ведро. Вы можете стать лысым и несчастным.
- Не вытирайте ребенка материнским полотенцем, малыш таким образом может забрать все болезни.
Приметы на 28 марта
- Прилет чаек – к весеннему теплу.
- Чайки в воде купаются – к дождю.
- Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
- Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
- Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснёшь спокойным сном.
- Если 28 марта вам перейдет дорогу девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.
- Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
- Голова чешется – к мелким неприятностям.
- Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
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По материалам: Подробности