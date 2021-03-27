Общество

Приметы на 28 марта: что нельзя делать в день Александра

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Приметы на 28 марта: что нельзя делать в день Александра

28 марта в народном календаре отмечается Александров день. В былые времена в этот день люди готовились к весне. Они ждали, когда прилетят чайки, когда у птиц начнется купальный сезон. По тому, как ведут себя птицы, судили о погоде на ближайшее время.

Также в этот день  отмечается Лесное ухоженье. Это праздник леса. Его крестьяне считали кормильцем и поильцем. Кроме того, лес давал материалы для строительства. Именно поэтому люди ходили в лес, благодарили его за дары, просили прощения за вмешательство.

Что нельзя делать 28 марта 

  • Категорически запрещается засыпать на теплой подушке, иначе будет мучать бессонница. Если вы, лежа на подушке, читали книгу, играли в телефон или работали за ноутбуком, то перед тем как укладываться спать, переверните ее.
  • Вопреки обыкновению не стоит бояться черных котов на дороге. Сегодня они предвещают вам прибыль и богатство.
  •  
  • Нельзя выходить из дома без приколотой к одежде булавки. Остерегайтесь, вас могут сглазить.
  • Не рекомендуется мыть голову, это к разлуке с близким человеком.
  • Категорически нельзя в этот день собирать с расчески волосы и выбрасывать их в мусорное ведро. Вы можете стать лысым и несчастным.
  • Не вытирайте ребенка материнским полотенцем, малыш таким образом может забрать все болезни.

Приметы на 28 марта

  • Прилет чаек – к весеннему теплу.
  • Чайки в воде купаются – к дождю.
  • Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
  • Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
  • Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснёшь спокойным сном.
  • Если 28 марта вам перейдет дорогу девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.
  • Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
  • Голова чешется – к мелким неприятностям.
  • Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.

Читайте также, когда Пасха в 2021 году, и что нельзя делать. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Искусственный интеллект через «вебки» будет следить за работниками французского колл-центра

1 час ago

Сегодня может пройти экстренное заседание подгруппы ТКГ – Кравчук

2 часа ago

“Посадили в автозак и увезли”: как проходят задержания на акции протеста в Минске

2 часа ago

Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллиона

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button