Приметы на 28 марта: что нельзя делать в день Александра

28 марта в народном календаре отмечается Александров день. В былые времена в этот день люди готовились к весне. Они ждали, когда прилетят чайки, когда у птиц начнется купальный сезон. По тому, как ведут себя птицы, судили о погоде на ближайшее время.

Также в этот день отмечается Лесное ухоженье. Это праздник леса. Его крестьяне считали кормильцем и поильцем. Кроме того, лес давал материалы для строительства. Именно поэтому люди ходили в лес, благодарили его за дары, просили прощения за вмешательство.

Что нельзя делать 28 марта

Категорически запрещается засыпать на теплой подушке, иначе будет мучать бессонница. Если вы, лежа на подушке, читали книгу, играли в телефон или работали за ноутбуком, то перед тем как укладываться спать, переверните ее.

Вопреки обыкновению не стоит бояться черных котов на дороге. Сегодня они предвещают вам прибыль и богатство.



Нельзя выходить из дома без приколотой к одежде булавки. Остерегайтесь, вас могут сглазить.

Не рекомендуется мыть голову, это к разлуке с близким человеком.

Категорически нельзя в этот день собирать с расчески волосы и выбрасывать их в мусорное ведро. Вы можете стать лысым и несчастным.

Не вытирайте ребенка материнским полотенцем, малыш таким образом может забрать все болезни.

Приметы на 28 марта

Прилет чаек – к весеннему теплу.

Чайки в воде купаются – к дождю.

Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.

Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.

Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснёшь спокойным сном.

Если 28 марта вам перейдет дорогу девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.

Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.

Голова чешется – к мелким неприятностям.

Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.

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По материалам: Подробности