Общество

Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Родительскую субботу

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Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Родительскую субботу

27 марта во время Великого поста выпадает родительская суббота. Она является одной из трех дней Четыредесятницы, в которые разрешено поминать родных и близких. 

В этот день верующие молятся за близких, чьи души покинули земной мир. В храмах проходят службы, перед которыми можно передать записку с именами усопших служителю храма. Все имена будут зачитываться во время молебна.

Можно посетить кладбище, оставить там угощения и живые цветы. А после службы в храме помянуть близких дома. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу и прочитать молитву за упокоение души усопших перед началом трапезы.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 27 марта 

  • Категорически запрещено ругать и оскорблять усопших. В этот день в доме вообще не должно быть ссор, так как родительская суббота символизирует сближение с семьей.
  • Нельзя тяжело работать, а порядок на могиле родных лучше навести заранее.
  • Во время поминальной трапезы запрещается петь песни, веселиться и употреблять алкоголь (все же Великий пост).
  • Нельзя отказывать людям в помощи. Подавая милостыню, обязательно попросите их помолиться за ваших покойных родственников.

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Приметы на 27 марта 

  • Наши предки наблюдали в этот день за поведением мышей. Если те уходили из поймы реки, значит, впереди сильное половодье. 
  • Если тетерев нахохлился, сидя на березе, жди ненастную погоду. 
  • Также прапрапрадеды говорили: если гуси прилетели 27 марта и начали купаться, лето будет теплым. 
  • Не рекомендуется в эту субботу начинать новые дела. Успеха в них не будет. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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