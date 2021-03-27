Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Родительскую субботу

27 марта во время Великого поста выпадает родительская суббота. Она является одной из трех дней Четыредесятницы, в которые разрешено поминать родных и близких.

В этот день верующие молятся за близких, чьи души покинули земной мир. В храмах проходят службы, перед которыми можно передать записку с именами усопших служителю храма. Все имена будут зачитываться во время молебна.

Можно посетить кладбище, оставить там угощения и живые цветы. А после службы в храме помянуть близких дома. В центре стола нужно расположить горящую церковную свечу и прочитать молитву за упокоение души усопших перед началом трапезы.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 27 марта

Категорически запрещено ругать и оскорблять усопших. В этот день в доме вообще не должно быть ссор, так как родительская суббота символизирует сближение с семьей.

Нельзя тяжело работать, а порядок на могиле родных лучше навести заранее.

Во время поминальной трапезы запрещается петь песни, веселиться и употреблять алкоголь (все же Великий пост).

Нельзя отказывать людям в помощи. Подавая милостыню, обязательно попросите их помолиться за ваших покойных родственников.

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Приметы на 27 марта

Наши предки наблюдали в этот день за поведением мышей. Если те уходили из поймы реки, значит, впереди сильное половодье.

Если тетерев нахохлился, сидя на березе, жди ненастную погоду.

Также прапрапрадеды говорили: если гуси прилетели 27 марта и начали купаться, лето будет теплым.

Не рекомендуется в эту субботу начинать новые дела. Успеха в них не будет.

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По материалам: Подробности