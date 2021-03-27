Общество

От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

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От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

На выходных, 27-28 марта погода в Украине будет по-настоящему весенней. Тем не менее есть регионы, которым придется еще немного потерпеть зимнюю прохладу.

Температура воздуха в Украине днем будет преимущественно плюсовой, ночью возможны заморозки, а в Карпатах будет до 9 градусов мороза.

Суббота, 27 марта

  • Температура ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла, в Карпатах ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла.
  • По всей стране – без осадков, погода будет ясной, безоблачной.
  • В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем 10-12 градусов тепла.

От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

Воскресенье, 28 марта

  • В западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь (в Карпатах мокрый снег). 
  • Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0…+5, днем 7-12 градусов тепла, в южных областях местами до +15 градусов;  в Карпатах ночью до 5 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов.
  • В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем дождь.  Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.  Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем около 10 градусов.

От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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