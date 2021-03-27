От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

На выходных, 27-28 марта погода в Украине будет по-настоящему весенней. Тем не менее есть регионы, которым придется еще немного потерпеть зимнюю прохладу.

Температура воздуха в Украине днем будет преимущественно плюсовой, ночью возможны заморозки, а в Карпатах будет до 9 градусов мороза.

Суббота, 27 марта

Температура ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла, в Карпатах ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла.

По всей стране – без осадков, погода будет ясной, безоблачной.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем 10-12 градусов тепла.

Воскресенье, 28 марта

В западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь (в Карпатах мокрый снег).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0…+5, днем 7-12 градусов тепла, в южных областях местами до +15 градусов; в Карпатах ночью до 5 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем около 10 градусов.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

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По материалам: Подробности