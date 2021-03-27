На Закарпатье прогнозируется значительная лавинная опасность

Доминикана изменила правила въезда для туристов

28 марта в Украине облачно с прояснениями, кратковременные осадки

На грани локдауна: в “красную” зону попали 13 регионов Украины

Во время зимних штормов в США погибло в 2 раза больше людей, чем сообщалось ранее

В Белой Церкви семья жарила маршмеллоу на Вечном огне (видео)

Коронавирус продолжает “атаковать” Украину: последние данные о зараженных

От весеннего тепла до зимних заморозков: погода на 27-28 марта

Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта

Приметы на 27 марта: что нельзя делать в Родительскую субботу