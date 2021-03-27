Общество
На Закарпатье прогнозируется значительная лавинная опасность
Ввоскресенье, 28марта, всвязи соснегопадами иметелями ввысокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень), сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
©Олег Стельмах
Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком.
Лавины естественным образом могут возникать врезультате нового снегопада насуществующем снежном покрове, значительного изменения температуры, разрушения снежных карнизов или землетрясений.
Находясь впотенциально опасном районе, выбирайте такие поверхности, которые покрыты растительностью или выступающими камнями.
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По материалам: Gismeteo