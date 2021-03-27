На грани локдауна: в “красную” зону попали 13 регионов Украины
"Красную" зону карантина в Украине расширили еще на две области – теперь в ней находятся 13 из 24 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в "красную" зону попали Ривненская и Черниговская области. Кроме них, "красными" являются: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
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При этом в "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
Напомним, ранее в СНБО допустили введение общенационального локдауна в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Также мы писали о том, что Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне.
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По материалам: Подробности