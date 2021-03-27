На Аравийском полуострове зафиксирован температурный рекорд марта: +44,6 °C
ВКувейте 25марта была зарегистрирована самая высокая температура замесяц навсем Аравийском полуострове, рекорд составил +44,6 °C.Сильная жара пришла врегион нафоне массового нашествия саранчи имощных пыльных бурь, сообщает The Watchers.
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Из-за стай саранчи пострадали посевы, пыльные бури создали опасные условия надорогах ивызвали улюдей проблемы сдыханием. Вместе стем полуостров охватила небывалая жара.
Рекордную температуру марта подтвердили эксперты сметеостанции Митриба, расположенной всеверо-западной части Кувейта. Настолько высокие температуры считаются несезонными, поскольку самые жаркие дни наАравийском полуострове чаще наблюдаются виюне.
Соседние сКувейтом страны также установили температурные рекорды вмарте запрошедшие несколько дней. ВСаудовской Аравии зарегистрирована температура +42,8 °C, вБахрейне воздух прогрелся до+40°C, авКатаре столбики термометров поднялись доотметки +41,5 °C.
Остается лишь предполагать, каким наАравийском полуострове будет лето, сложно представить уровень непрекращающейся жары, которая длится целые месяцы подряд.
По материалам: Gismeteo