Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта

Кабинет министров Украины может остановить транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, отметил министр.

"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию",- добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.

По материалам: Подробности