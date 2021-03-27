Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта
Кабинет министров Украины может остановить транспорт, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, отметил министр.
"Мы обсуждаем вопрос локдауна. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает необходимым сейчас вводить локдаун вплоть до остановки транспорта. Но мы пока смотрим на ситуацию",- добавил Степанов.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.
По материалам: Подробности