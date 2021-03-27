Коронавирус продолжает “атаковать” Украину: последние данные о зараженных
По состоянию на субботу, 27 марта, в Украине выявили 17 424 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.
Также за прошедшие сутки зафиксировано 290 летальных случаев; выздоровели – 7 124 человека; 4747 человек с COVID-19 были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Всего за минувшие сутки было проведено 123 500 тестирований (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1226 случаев;
Винницкая область – 724 случая;
Волынская область – 370 случаев;
Днепропетровская область – 1171 случай;
Донецкая область – 802 случая;
Житомирская область – 813 случаев;
Закарпатская – 353 случая;
Запорожская область – 599 случаев;
Ивано-Франковская область – 373 случая;
Киевская область – 1273 случая;
Кировоградская область – 172 случая;
Луганская область – 167 случаев;
Львовская область – 1407 случаев;
Николаевская область – 454 случая;
Одесская область – 1282 случая;
Полтавская область – 673 случая;
Ривненская область – 553 случая;
Сумская область – 567 случаев;
Тернопольская область – 628 случаев;
Харьковская область – 1132 случая;
Херсонская область – 174 случая;
Хмельницкая область – 822 случая;
Черкасская область – 548 случаев;
Черновицкая область – 516 случаев;
Черниговская область – 625 случаев.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
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По материалам: Подробности