Коронавирус продолжает “атаковать” Украину: последние данные о зараженных

По состоянию на субботу, 27 марта, в Украине выявили 17 424 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 290 летальных случаев; выздоровели – 7 124 человека; 4747 человек с COVID-19 были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте также

"Ситуация с коронавирусом будет ухудшаться": в Минздраве сделали тревожное заявление

Всего за минувшие сутки было проведено 123 500 тестирований (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и г. Киев (1 226).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1226 случаев;

Винницкая область – 724 случая;

Волынская область – 370 случаев;

Днепропетровская область – 1171 случай;

Донецкая область – 802 случая;

Житомирская область – 813 случаев;

Закарпатская – 353 случая;

Запорожская область – 599 случаев;

Ивано-Франковская область – 373 случая;

Киевская область – 1273 случая;

Кировоградская область – 172 случая;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 1407 случаев;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 1282 случая;

Полтавская область – 673 случая;

Ривненская область – 553 случая;

Сумская область – 567 случаев;

Тернопольская область – 628 случаев;

Харьковская область – 1132 случая;

Херсонская область – 174 случая;

Хмельницкая область – 822 случая;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 516 случаев;

Черниговская область – 625 случаев.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности