28 марта в Украине облачно с прояснениями, кратковременные осадки
Ввоскресенье, 28марта, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных изападных частях страны, атакже вПолтавской, Луганской иДнепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди, вВинницкой области— дождь соснегом. Наотдельных участках дорог ввосточных областях ночью иутром образуется гололедица.
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Назападе страны местами сгустится туман, видимость снизится до600-900м.
Ветер юго-западный, северо-западный, 3-9м/с, порывы до13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+2 °С, днем температура воздуха составит +9…+13 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+12 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+8…+9 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +2…+4 °С, днем воздух прогреется до+9…+13 °С.
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По материалам: Gismeteo