Общество

Ученые предлагают превратить озера в солнечные фермы

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Новое исследование специалистов изЛанкастерского университета иуниверситета Стерлинга вВеликобритании показало, что плавучие солнечные фермы помогут снизить негативное воздействие изменений климата наводоемы, сообщает Science Daily.

Ученые предлагают превратить озера в солнечные фермы

©Forbes

Обычные солнечные фермы занимают большие территории земли. Водоемы могут стать дополнительным пространством для оборудования. ВВеликобритании есть 3плавучих солнечных батареи коммерческого масштаба, есть исотни других повсему миру. Вближайшие десятилетия прогнозируется рост солнечных ферм, поскольку вырос спрос навозобновляемые источники энергии.

Результаты исследований показали, что плавучие системы помогут снизить температуру воды, затеняя воду. Это смягчит вредные последствия потепления, уменьшив цветение сине-зеленых водорослей ииспарение воды.

Солнечные установки снизят стратификацию— процесс нагревания воды собразованием слоев сразной температурой. Это случается влетние месяцы иприводит кпотере кислорода нижнего слоя воды, что ухудшает еекачество. Такая проблема особенно заметна висточниках питьевой воды.

Есть ириск пагубных воздействий, таких как увеличение концентрации питательных веществ больше нормы игибель рыбы. Установки, охватывающие 90% водоема, могут ускорить замерзание озер зимой.

Инженеры проводят дальнейшие полевые испытания иработы поусовершенствованию конструкций.

Ученые предлагают превратить озера в солнечные фермы

©PVTech

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 8 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Сытник за прошлый год заработал более двух миллионов гривень

1 час ago

Жалко потерянного времени: в РФ рассказали, когда достроят “Северный поток – 2”

1 час ago

Курс валют на 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

2 часа ago

УПЛ вошла в топ-20 лучших чемпионатов мира десятилетия

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button