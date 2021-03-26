Ученые предлагают превратить озера в солнечные фермы

Новое исследование специалистов изЛанкастерского университета иуниверситета Стерлинга вВеликобритании показало, что плавучие солнечные фермы помогут снизить негативное воздействие изменений климата наводоемы, сообщает Science Daily.

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Обычные солнечные фермы занимают большие территории земли. Водоемы могут стать дополнительным пространством для оборудования. ВВеликобритании есть 3плавучих солнечных батареи коммерческого масштаба, есть исотни других повсему миру. Вближайшие десятилетия прогнозируется рост солнечных ферм, поскольку вырос спрос навозобновляемые источники энергии.

Результаты исследований показали, что плавучие системы помогут снизить температуру воды, затеняя воду. Это смягчит вредные последствия потепления, уменьшив цветение сине-зеленых водорослей ииспарение воды.

Солнечные установки снизят стратификацию— процесс нагревания воды собразованием слоев сразной температурой. Это случается влетние месяцы иприводит кпотере кислорода нижнего слоя воды, что ухудшает еекачество. Такая проблема особенно заметна висточниках питьевой воды.

Есть ириск пагубных воздействий, таких как увеличение концентрации питательных веществ больше нормы игибель рыбы. Установки, охватывающие 90% водоема, могут ускорить замерзание озер зимой.

Инженеры проводят дальнейшие полевые испытания иработы поусовершенствованию конструкций.

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По материалам: Gismeteo