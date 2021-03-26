Общество

В Киеве открыли памятник Гоголю (фото)

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В Киеве открыли памятник Гоголю (фото)

В Киеве на Андреевском спуске, возле Замковой горы, появился памятник украинскому писателю Николаю Гоголю. Об этом сообщает в Facebook паблик "Інтересний Київ".

В Киеве открыли памятник Гоголю (фото)

Урбанист Виталий Селик на своей странице в Facebook возмущается, что памятник Гоголю установили что называется "без объявления войны" – без анонсов, обсуждений и конкурсов.

Просто кому-то захотелось еще один памятник писателю. Первый установили на Русановском бульваре в 1982 году к 130 годовщине со дня смерти писателя. Интересно, кто же решил, что может ставить скульптуры на Андреевском без согласования общины Киева, как у себя на даче?

Согласно подписи, скульптура была создана еще в 2008 году скульптором Борисом Довганем как подарок городу. Селик пишет, что "скульптор Довгань умер в 2019 году в возрасте 90 лет" и предполагает, что меценатом установки памятника является известный коллекционер Александр Брей, чей офис находится поблизости.

Нахождение Гоголя возле лестницы на гору Клинец, предшествующей Замковой, выглядит странно и нелогично. В конце концов есть же улица Гоголевская. Интересно, можно ли демонтировать памятник и провести конкурс, как лучше организовать это пространство?

В Киеве открыли памятник Гоголю (фото)

"Подробности" сообщали, что в Киеве вандалы разбили памятник Балерине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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