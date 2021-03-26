В Киеве общественному транспорту разрешили перевозить больше пассажиров

С пятницы, 26 марта, в Киеве, который отнесен к "красной" зоне эпидемиологической опасности, разрешили наземному общественному транспорту перевозить больше пассажиров. Такое решение приняла постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает "Киевпасстранс". ️

Кроме сидячих пассажиров, водителям и кондукторам разрешили брать и определенное количество стоячих. Общее количество людей должно составлять половину от общей вместимости транспортного средства.

Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.

Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы) и торгово-развлекательным центрам.

Ранее сообщалось, что уже с субботы, 27 марта, в Киеве подорожает проезд в маршрутках с 8 до 10 грн. На такой шаг перевозчики пошли, чтобы компенсировать затраты на подорожавший бензин и поднять зарплаты водителям.

По материалам: Подробности