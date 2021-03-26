Общество

Тайвань переживает сильнейшую засуху за полвека

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Тайвань переживает самую сильную засуху заполвека после того, как впрошлом году необрушились насушу тайфуны. Наиболее острая нехватка осадков ощущается натерритории западной части Тайваня, где проживает большинство людей, сообщает CNA.

Тайвань переживает сильнейшую засуху за полвека

©The Epoch Times

Министр экономики Ван Мэй-хуа заявила, что соследующего месяца Тайвань будет снабжать водой более 1млн домашних хозяйств вцентре острова из-за засухи, нотехнологический центр Синьчжу, гдерасположены такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC), крупнейший вмире контрактный производитель микросхем стакими клиентами, как Apple иQualcomm, непострадает.

Вцелях экономии воды с4апреля внекоторых частях Тайчжуна иМяоли с4апреля каждую неделю надва дня будет отключаться водоснабжение. Цистерны сводой будут отправляться для снабжения жителей помере необходимости.

Власти надеются, что сезон «сливовых дождей», который обычно начинается примерно вследующем месяце, поможет пополнить водохранилища, ичто вэтом году наТайвань обрушатся тайфуны.

Тайвань переживает сильнейшую засуху за полвека

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Гибель украинских военных: Рада даст оценку обстрелу под Шумами

1 час ago

Гигант весом в 10 тонн. Пакистан испытал новую баллистическую ракету: видео

1 час ago

Курс в пятницу: почему доллар мог сегодня просесть и кто этому помешал

2 часа ago

Apple может выпустить смарт-часы для любителей экстрима – Bloomberg

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button