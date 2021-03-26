Тайвань переживает сильнейшую засуху за полвека

Тайвань переживает самую сильную засуху заполвека после того, как впрошлом году необрушились насушу тайфуны. Наиболее острая нехватка осадков ощущается натерритории западной части Тайваня, где проживает большинство людей, сообщает CNA.

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Министр экономики Ван Мэй-хуа заявила, что соследующего месяца Тайвань будет снабжать водой более 1млн домашних хозяйств вцентре острова из-за засухи, нотехнологический центр Синьчжу, гдерасположены такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing CoLtd (TSMC), крупнейший вмире контрактный производитель микросхем стакими клиентами, как Apple иQualcomm, непострадает.

Вцелях экономии воды с4апреля внекоторых частях Тайчжуна иМяоли с4апреля каждую неделю надва дня будет отключаться водоснабжение. Цистерны сводой будут отправляться для снабжения жителей помере необходимости.

Власти надеются, что сезон «сливовых дождей», который обычно начинается примерно вследующем месяце, поможет пополнить водохранилища, ичто вэтом году наТайвань обрушатся тайфуны.

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По материалам: Gismeteo