Погода в Украине 27 марта: местами небольшие дожди, днем до +14 °С
Всубботу, 27марта, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных частях страны, атакже вПолтавской, Винницкой иХарьковской областях возможны кратковременные дожди. Наотдельных участках дорог вюжных областях ночью иутром будет наблюдаться гололедица.
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Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +7…+11 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −2…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +10…+14 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−4…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+8…+10 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+2 °С, днем воздух прогреется до+9…+11 °С.
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По материалам: Gismeteo