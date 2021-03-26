Общество

Погода в Украине 27 марта: местами небольшие дожди, днем до +14 °С

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Всубботу, 27марта, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных частях страны, атакже вПолтавской, Винницкой иХарьковской областях возможны кратковременные дожди. Наотдельных участках дорог вюжных областях ночью иутром будет наблюдаться гололедица.

Погода в Украине 27 марта: местами небольшие дожди, днем до +14 °С

©pixabay.com

Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+2 °С, днем температура воздуха составит +7…+11 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +10…+14 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−4…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+8…+10 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+2 °С, днем воздух прогреется до+9…+11 °С.

Погода в Украине 27 марта: местами небольшие дожди, днем до +14 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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