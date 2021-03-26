Погода на 26 марта: где пройдет дождь

Погода в Украине в пятницу, 26 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Без снега и дождя – в большинстве областей. Не повезет жителям части Юга и Востока, им обещают осадки.

Мокрый снег с дождем прогнозируют в Крыму и на Херсонщине. Также без осадков не обойдется в Запорожье, в Луганской и Донецкой областях.

Больше всего воздух прогреется на Буковине и Закарпатье: здесь столбики термометров поднимутся до +9…+11. Холоднее всего в областях, где обещают мокрый снег, +5…+7. В основном температура в Украине будет колебаться в пределах +6…+9.

Что касается Киева, то погода и жителей, и гостей столицы порадует ясным солнцем и весенним теплом. Никаких осадков не должно быть, а температурные показатели достигнут +7…+9.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

По материалам: Подробности