Отзывается на “кис-кис”: под Москвой нашли воспитанную кошками девочку

В России, в городе Талдом, правоохранители нашли 3-4-летнюю девочку. Около трех месяцев она провела в захламленном доме с 19-ю кошками, там ее и обнаружили. Об этом сообщает "Лента.ру".

Девочка была в истощенном состоянии. Отмечается, что ребенок не умеет ходить, только ползает, и отзывается только на "кис-кис".

Полиция нашла малютку, когда погналась за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

"Заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина", – заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что у девочки не было одежды, средств гигиены и кровати. Оказалось, что вместе с девочкой и кошками проживал 65-летний житель Москвы. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.

Также сообщается, что ребенок оказался в такой ситуации из-за матери.

Мама отдала знакомому, чтобы девочку не госпитализировали в психиатрический стационар. Похоже, мама тоже нездорова.

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По материалам: Подробности