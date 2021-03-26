Общество

“Красную” зону карантина могут расширить: какая область в опасности

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"Красную" зону карантина могут расширить: какая область в опасности

"Красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ривненская область на грани попадания в эту зону. Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Радио Трек".

По данным комиссии, Ривненская область на контрольных показателях и может попасть в "красную" зону.

В Ривненской области высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть – в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации, пишет издание.

"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", – отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Издание пишет, если завтра будут такие же показатели, то государственная комиссия в субботу отправит Ривненскую область в "красную" зону.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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