Общество
Коронавирус продолжает “бить рекорды” в Украине
В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- заболели – 18 132 человек;
- летальных случаев – 326;
- выздоровели – 7 138 человек.
За все время пандемии:
- заболели – 1 614 707 человек;
- летальных случаев – 31 461;
- выздоровели – 1 290 158 человек.
Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит партию индийской вакцины.
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По материалам: Подробности