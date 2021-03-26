Общество

Коронавирус продолжает “бить рекорды” в Украине

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Коронавирус продолжает "бить рекорды" в Украине

В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

  • заболели – 18 132 человек;
  • летальных случаев – 326;
  • выздоровели – 7 138 человек.

​За все время пандемии:

  • заболели – 1 614 707 человек;
  • летальных случаев – 31 461;
  • выздоровели – 1 290 158 человек.

Коронавирус продолжает "бить рекорды" в Украине

Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит партию индийской вакцины.

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По материалам: Подробности

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