Коронавирус продолжает “бить рекорды” в Украине

В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

заболели – 18 132 человек;

летальных случаев – 326;

выздоровели – 7 138 человек.

​За все время пандемии:

заболели – 1 614 707 человек;

летальных случаев – 31 461;

выздоровели – 1 290 158 человек.

Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит партию индийской вакцины.

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По материалам: Подробности