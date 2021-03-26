Коронавирус молодеет: в Украине новый “рекорд” заболеваемости среди детей

Коронавирус стремительно молодеет, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболело рекордное число детей. Об этом написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Еще один рекорд – за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет, и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни.

Депутат добавил, что местные власти должны прислушаться к рекомендации Минздрава и отправить на дистанционное обучение как можно больше школ.

Радуцкий отметил тревожную ситуацию с заполненностью COVID-больниц в Хмельницкой (73%) и Николаевской (71%) областях.

Если в Николаевской области жесткие карантинные ограничения начнут действовать с 27 марта, то в Хмельницкой области срочно должна собраться комиссия по чрезвычайным ситуациям и определить, как усилить карантин.

В Украине сохраняется опасная тенденция по уровню загруженности коек в палатах интенсивной терапии, но в городах-лидерах ситуация стала менее напряженной.

За последние три дня в Ужгороде этот показатель снизился с 89% до 81%, в Киеве с 79% до 77%, в Ивано-Франковске с 82% до 74%, во Львове с 77% к 75%. Но в большинстве регионов уровень занятости коек интенсивной терапии значительно вырос – до 60-73%, а в целом по Украине – 60%.

Третья волна коронавируса постепенно идет с запада страны на центральные и восточные регионы. Радуцкий прогнозирует, что в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса.

В начале марта в Украине выявили более заразный "британский" штамм коронавируса, который обзавелся "новой опасной мутацией".

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.

По материалам: Подробности