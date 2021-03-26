Жителям Волынской области угрожают подтопления из-за паводка на реке Стыр

В Тернополе усиливают карантин: список ограничений

В Тернополе усиливают карантин: список ограничений

В Киеве 27 марта температура воздуха достигнет +10 °С

В Киеве открыли памятник Гоголю (фото)

Погода в Украине 27 марта: местами небольшие дожди, днем до +14 °С

В Киеве пассажиры забрасывают маршрутки камнями

Ученые предлагают превратить озера в солнечные фермы

МИД призывает украинцев воздержаться от путешествий