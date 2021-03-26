Общество
Жителям Волынской области угрожают подтопления из-за паводка на реке Стыр
Ожидается повышение уровня воды вближайшие дни вреке Стыр назападе страны.
©dsns.gov.ua
«26-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды вреке Стырь возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги ихозяйственных сооружений, дворов вМаневичском районе Волынской области (уровень безопасности— «желтый»).
Напомним, 27марта вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных частях страны, атакже вПолтавской, Винницкой иХарьковской областях возможны кратковременные дожди.
©dsns.gov.ua
По материалам: Gismeteo