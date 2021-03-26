Два вида слонов в Африке оказались на грани вымирания

Согласно информации Международного союза охраны природы (МСОП), африканские лесные слоны ислоны саванны внаши дни находятся под угрозой исчезновения. Кэтому привело браконьерство ради торговли слоновой костью ипотеря мест обитания, сообщает BBC News.

©FRANK AFPETERSENS

Африканские слоны были причислены уодному виду вКрасном списке МСОП. Генетические исследования выявили, что это два разных вида.

Лесные слоны меньше поразмеру, уних овальные уши, прямые бивни иболее долгий период вынашивания потомства. Слоны саванны держатся вкрупных семейных группах, обладают большими ушами иотличаются отлесных собратьев формой черепа.

Поданным МСОП, вАфрике наданный момент обитает около 415тыс. слонов. Численность лесных слонов снизилась на86% запрошедшие 30лет. Количество слонов всаванне уменьшилось на60% за50лет.

Вразных странах ситуация отличается. ВБотсване слонов настолько много, что экосистема неподдерживает ихдолжным образом. Вмасштабах континента крупные млекопитающие переживают катастрофический упадок.

Деградация ифрагментация земель также являются важными причинами, угрожающими жизни слонов. Это серьезная проблема для видов, которым нужно много места для обитания иперемещения. Специалисты МСОП призывают страны сотрудничать через границы ипланировать эффективное землепользование, давая слонам возможность жить вдикой природе.

©LYDIA TILLER

По материалам: Gismeteo