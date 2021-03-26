26 марта: какой сегодня праздник
26 марта – 86-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 280 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 марта Юлианского календаря.
В этот день мир отмечает День больных эпилепсией, или Фиолетовый день.
В США празднуют День собственного праздника, День шпината, День нуги, во Вьетнаме – День молодежи, в Украине – День Национальной гвардии, на Мали – День демократии, в Бангладеш – День независимости, на Гавайских островах – День принца Кухио.
Православная церковь 26 марта чтит память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.
Именинники: Александр, Терентий, Николай, Кристина, Михаил, Григорий.
Главные приметы:
– березы обильно "плачут" соком – лето будет прохладное и с дождями;
– солнечный и сухой день – к богатому урожаю;
– туман – к частым дождям летом;
– гуси плещутся в воде – резко потеплеет.
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По материалам: Подробности