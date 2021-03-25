Общество

Ученые нашли «горячие точки» в океане, где потепление ускорено в 3 раза

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Нагрев океанской воды уберегов австралийского штата Новый Южный Уэльс ивозле Тасмании более чем в3раза превышает среднемировые показатели. Горячие точки потепления океана зафиксированы возле Сиднея иНарума, сообщили специалисты изУниверситета UNSW.

Ученые нашли «горячие точки» в океане, где потепление ускорено в 3 раза

©Shutterstock

Исследователи проанализировали, как прибрежные воды, прилегающие кВосточно-Австралийскому течению, нагрелись занесколько десятилетий. Запоследние 30лет температура воды вэтом районе всреднем возросла на1,5 °С.

Температурные показатели особенно стремительно растут вюжных морских районах Нового Южного Уэльса, только запрошедший год воды там оказались на4°Степлее обычного. Ученые считают, что подобный перегрев экосистем может иметь серьезные последствия для дикой природы.

Потепление осложняет жизнь таких видов, как пингвины сострова Монтегю. Установлено, что повышение температуры океана плохо влияет наспособность пингвинов ловить добычу. Они стараются уйти оттеплой воды, поэтому преодолевают большие расстояния, чтобы найти места сболее привычной температурой итам поохотиться.

Ученые нашли «горячие точки» в океане, где потепление ускорено в 3 раза

©ABC

Большие океанские течения, такие как Восточно-Австралийское течение (EAC), меняют циркуляцию воды повсей ширине южной части Тихого океана, это влияет нагустонаселенные береговые линии. EAC перемещает потоки теплых вод вдоль побережья Нового Южного Уэльса, аксеверу отСиднея течение ответвляется всторону Новой Зеландии.

Поток образует большие водовороты, которые распространяют тепло вдоль Юго-Востока Австралии. Исследование UNSW показало, что количество теплой воды, переносимой водоворотами, постепенно увеличивается.

Ученые нашли «горячие точки» в океане, где потепление ускорено в 3 раза

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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