“Впереди 5 химиотерапий”: одинокая мать срочно нуждается в помощи

В редакцию "Подробностей" обратилась семья 45-летней Юлии Шпирной. У женщины обнаружили две опухоли. Врачи диагностировали третью стадию злокачественного образования в груди и надпочечнике.

"Позади 3 химиотерапии, впереди – еще около 5-ти. Потом операция… Ее сыну всего 17 лет, воспитывает его одна. Сейчас он учится на 1 курсе запорожского вуза. Страшно смотреть, когда рядом близкий человек пытается побороть эту страшную болезнь", – говорит племянница Юлии.

Семья женщины надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость лечения для них – просто неподъемная.

Реквизиты:

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По материалам: Подробности