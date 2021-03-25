Весна пришла: синоптики порадовали прогнозом погоды на неделю

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине в ближайшие дни начнет улучшаться. Ожидается потепление до +12 градусов.

Погода на 25 марта

Завтра потепление придет в западные, северные и Киевскую области. Там прогнозируют облачную с прояснением и сухую погоду. Температура днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, а ночью от -2 до -7.

На остальной территории страны ожидаются ливни. Там днем прогнозируют от +2 до +6 градусов, а ночью термометры покажут от -2 до +1 градуса.

Погода на 26 марта

В пятницу незначительные осадки сохранятся только в южных областях, там днем прогнозируют от +4 до +7, а ночью от -1 до +2. На остальной территории страны температура будет колебаться от +6 до +12 градусов, но ночью похолодает до -4, а местами до -8 градусов.

Погода на 27 марта

Выходные начнутся с сухой погоды на всей территории страны. Температура воздуха в областях будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла. Ночью также потеплеет, но еще будет держаться незначительный мороз. Синоптики прогнозируют от -2 до +2, а на Закарпатье температура опустится до -8.

Погода на 28 марта

В воскресенье западные, а также северные и центральные области снова накроют дожди. Однако дождливая погода не принесет похолодание. Так, синоптики прогнозируют по Украине от +7 до +12 градусов. Ночью термометры в областях покажут от 0 до +5.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

По материалам: Подробности