Общество

В Украине исчезло целое село

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В Украине исчезло целое село

В Черниговской области полностью вымерло село Блешня. В марте 2021 года умер последний житель населенного пункта. Об этом рассказала староста Алла Протапщук.

До этого село Блешня входило в состав Орликовского сельсовета.

С начала 1990-х годов из шести сел сельсовета остались без людей три. Примерно пять лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.

Сейчас в Орликовском Старостинском округе осталось из трех лишь два села – это Мхи и Барановка. Там живет по 150 человек.

Смотрите также, как село стало экзотическим отелем.

По материалам: Подробности

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