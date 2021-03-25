Общество
В Украине исчезло целое село
В Черниговской области полностью вымерло село Блешня. В марте 2021 года умер последний житель населенного пункта. Об этом рассказала староста Алла Протапщук.
До этого село Блешня входило в состав Орликовского сельсовета.
С начала 1990-х годов из шести сел сельсовета остались без людей три. Примерно пять лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.
Сейчас в Орликовском Старостинском округе осталось из трех лишь два села – это Мхи и Барановка. Там живет по 150 человек.
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По материалам: Подробности