В Австрии будут пускать в магазины только с отрицательным тестом на COVID-19

С 7 апреля для посещения магазинов в Австрии нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил глава местного Минздрава Рудольф Аншобер, пишет венская газета Kurier.

Из-за большого числа случаев заражения коронавирусом (523 тыс. зараженных) власти решили закрыть с 1 по 6 апреля большинство магазинов в восточных регионах, в том числе в столице страны Вене.

Исключение на период пасхальных праздников сделают только для тех, кто торгует товарами первой необходимости, например, супермаркетов и аптек.

Торговлю планируют возобновить начиная с 7 апреля, но жителям восточной Австрии разрешат посещать магазины только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделали только для аптек и продуктовых магазинов. Сейчас отрицательный тест необходим при посещении парикмахерских и других предприятий сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

Кроме того, жителей восточных регионов Австрии обязали носить респираторы FFP2 в любых помещениях, если там находятся больше одного человека, а также в местах скопления людей на улице. Компании обязали раз в неделю тестировать сотрудников на коронавирус.

Напомним, что в соседней Германии также планировали ввести жесткий локдаун на пасхальные праздники. После начала волны общественного возмущения канцлер Германии Ангела Меркель передумала вводить локдаун на Пасху.

По материалам: Подробности