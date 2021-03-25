Общество

Солнце и дождь: прогноз погоды на 25 марта

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Солнце и дождь: прогноз погоды на 25 марта

Погода в Украине в четверг, 25 марта, будет очень разнообразной. Да, жители западных областей смогут насладиться весенним солнцем. В то же время на востоке и севере зима еще не планирует отступать. В Украине будет ветрено и снежно. По словам синоптиков, возможна даже гололедица.

В Южной и Восточной Украине ожидается +1…+5 градусов. В то же время на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4…+9 градусов, на Закарпатье – до +10…+11 градусов.

В западных и северных областях, а также в Винницкой области существенные осадки маловероятны. На остальной территории еще будет падать снег и мокрый снег. Кстати, кое-где ожидается налипание мокрого снега и штормовой ветер.

В Киеве температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов. Кроме того, небо будет солнечным.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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