Общество
Ряд областей Украины припорошило снегом
Посостоянию на06:00 25марта вХарьковской, Донецкой иКировоградской областях наблюдался небольшой мокрый снег (1-4см напочве), вДнепропетровской, Запорожской, Херсонской иЛуганской областях— снег сдождем, Одесской области— дождь, наостальной территории страны без осадков, сообщает «Укравтодор».
©pixabay.com
Наавтодорогах государственного значения взападных исеверных областях состояние покрытия сухое, вДнепропетровской области местами— гололедица, вДонецкой области— снежная каша, вдругих областях мокрое покрытие.
Наперевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия дорог сухое.
Проезд поавтодорогам государственного значения обеспечен.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo