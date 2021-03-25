Ряд областей Украины припорошило снегом

В Украине исчезло целое село

Погода в Киеве 26 марта: без осадков, днем до +8 °С

Новые штрафы: какие правила водители нарушали чаще всего

Ученые нашли «горячие точки» в океане, где потепление ускорено в 3 раза

“Впереди 5 химиотерапий”: одинокая мать срочно нуждается в помощи

26 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, днем до +11 °С

Прививка от COVID будет обязательной для школьников – омбудсмен

Редкий мартовский снегопад обрушился на Стамбул

В Австрии будут пускать в магазины только с отрицательным тестом на COVID-19