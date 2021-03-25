Общество

Редкий мартовский снегопад обрушился на Стамбул

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Турция снова столкнулась схолодным фронтом, вомногих городах, включая Стамбул, всреду прошли снегопады. Сложные погодные условия парализовали движение транспорта, сообщает Daily Sabah.

Стамбул пострадал отснегопада вутренние часы среды— необычное явление для этого времени года всамом густонаселенном мегаполисе страны, где запоследние два месяца наблюдалось всего два снегопада.

Осадки сначала обрушились наазиатскую часть города, азатем переместились вевропейскую сторону, врезультате чего ибез того перегруженное утреннее движение внекоторых местах остановилось.

Втоже время многие жители воспользовались возможностью сфотографироваться впопулярных местах, покрытых снегом.

Внезапный снегопад также заставил больше людей пользоваться общественным транспортом, вызвав скопление людей наавтобусных остановках.

Наэтой неделе Турция вцелом пострадала отпохолодания вместе спроливными ливнями. Резкое снижение температуры наблюдается спонедельника, ввосточных районах прошли сильные снегопады.

Столица Анкара также оказалась вовласти непогоды, вовторник вечером вгороде прошел снегопад после двух дней дождя. Навозвышенностях высота снежного покрова достигла 30см. Внекоторых частях столицы возникли пробки.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
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