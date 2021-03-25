Прививка от COVID будет обязательной для школьников – омбудсмен

Прививки для школьников являются обязательными в Украине. При этом разрешение или запрет на вакцинацию должен дать врач. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что кроме коронавируса, также важно делать прививки и от других болезней.

"Я знаю, что после этого эфира будет куча возмущенных сообщений в мой адрес. Но, извините, я не имею права прятать голову в песок и избегать этих тем. Сейчас нам все коронавирус закрыл. Но, я уже слышал от врачей такое определенное отчаяние, якобы COVID уничтожил корь, краснуху, туберкулез, полиомиелит", – сказал Горбачев.

По его словам, перед любой прививкой необходимо пройти тщательный медосмотр, результатом которого будет заключение врача о том, можно ли вакцинировать ребенка или нет.

"Вакцинация должна происходить тогда, когда нет противопоказаний. Это определено законом. Поэтому перед любой прививкой нужен медицинский осмотр и тщательный, нужен вывод врача, может ли быть ребенок привит. Это ответственность врача, который должен дать заключение. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться", – объяснил омбудсмен.

В случае отказа от вакцинации ребенка его родителями, обучение может проходить в альтернативной форме.

"Закон "Об образовании" сейчас определяет много способов для получения образования, необязательно стандартная, очная форма. То есть, и экстернат, и патронаж, и дистанционная и семейная формы. Каждая из них имеет свои особенности", – заявил Горбачев.

Он добавил, что в случае, если ребенок не может получить прививку по медицинским показаниям, существует понятие "коллективный иммунитет".

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.

По материалам: Подробности