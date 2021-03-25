Новые штрафы: какие правила водители нарушали чаще всего

За прошедшую неделю правоохранители оформили более 18,3 тысячи протоколов о нарушении ПДД, за которые были повышенны штрафы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и пьянство.

Таким образом, за неделю полицейские оформили:

2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.

8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП.

570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП.

1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.

531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

В ведомстве также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Ответственность за безопасность на дорогах – обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге – мы сможем достичь желаемого результата", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

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По материалам: Подробности