Ливни на австралийской Северной Территории «оживили» водопады Улуру

НаСеверной Территории Австралии прошли проливные дожди, создав водопады, спускающиеся живописными каскадами поскале Улуру, которая считается священной среди местного населения иявляется популярной достопримечательностью. Сотрудники национального парка Улугу-Ката-Тюня поделились впечатляющими кадрами вFacebook.

©Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park

Увидеть воочию водопады Улуру после сильного дождя удается немногим счастливчикам. Дождевая вода наповерхности камня заставляет его менять цвет оттемно-бордового доблестящего серебристого идаже черного. Отвесные скалы Улуру приобретают оттенки, которых небывает всухую погоду, необычное зрелище привлекает впарк сотни туристов.

Гора была закрыта для восхождений воктябре 2019года, водопадами можно любоваться лишь уееподножья.

За2дня вУлуру выпало более 46мм дождя. Внациональном парке, где расположена гора, всреднем выпадает около 300мм осадков вгод, за2дня вэтой местности зарегистрировано около одной шестой части годового количества дождя.

Как сообщалось ранее, ввосточной части Австралии ливни вызвали исторические наводнения, есть жертвы.

©Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park

©Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park

©Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park

По материалам: Gismeteo