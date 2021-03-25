Общество
Еще одна страна вводит COVID-паспорта
Правительство Эстонии планирует ввести паспорта COVID-вакцинации в апреле. В ближайшее время власти страны начнут переговоры с соседними странами о признании сертификатов о вакцинации.
Об этом заявил вице-канцлер сферы развития электронных услуг и инноваций Калле Киллар, передает ERR.
"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", – заявил он.
Вице-канцлер отметил, что странам необходимы позитивные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных.
"Важно, чтобы у людей были данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде. Это сделает их путешествия и повседневную жизнь комфортными", – подчеркнул он.
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По материалам: Подробности