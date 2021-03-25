Еще одна страна вводит COVID-паспорта

Правительство Эстонии планирует ввести паспорта COVID-вакцинации в апреле. В ближайшее время власти страны начнут переговоры с соседними странами о признании сертификатов о вакцинации.

Об этом заявил вице-канцлер сферы развития электронных услуг и инноваций Калле Киллар, передает ERR.

"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", – заявил он.

Вице-канцлер отметил, что странам необходимы позитивные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных.

"Важно, чтобы у людей были данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде. Это сделает их путешествия и повседневную жизнь комфортными", – подчеркнул он.

Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.

По материалам: Подробности