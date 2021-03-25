Общество

26 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, днем до +11 °С

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Впятницу, 26марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непредвидится, лишь вХерсонской области возможен кратковременный дождь, вДонецкой иЛуганской областях— мокрый снег сдождем.

26 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, днем до +11 °С

©pixabay.com

Наотдельных участках дорог всеверных, центральных июжных областях ночью иутром образуется гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 3-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−2 °С, днем температура воздуха составит +5…+10 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+11 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−2…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+10 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+2 °С, днем воздух прогреется до+7…+11 °С.

26 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, днем до +11 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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