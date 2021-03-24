В Карпатах 24-25 марта будет по-прежнему лавиноопасно

Кипр открывает границы для украинцев

Погода в Киеве 25 марта: без осадков, днем до +6 °С

Погода в Украине 25 марта: в ряде областей осадки в виде снега и дождя

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