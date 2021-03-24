Принц Гарри впервые в жизни устроился на работу

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри стал сотрудником калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и обучает навыкам карьерного роста. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Гарри получил должность директора в офисе в Сан-Франциско, но не будет руководить другими сотрудниками. Принц будет участвовать в "планерках" руководства и заниматься разработкой линейки продуктов и услуг компании.

В его обязанности входит участие в благотворительных мероприятиях и публичные выступления с речами и лекциями о психическом здоровье на специальных мероприятиях.

36-летний принц Гарри, который имеет только военный опыт, подтвердил изданию первую запись в своей трудовой книжке.

Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осознанности и всестороннего улучшения жизни.

Генеральный директор компании BetterUp Алекси Робишо сообщил журналистам, что общие друзья познакомили его с принцем осенью прошлого года. Робишо надеется, что Гарри будет полезен его стартапу. Он отказался сообщить размер зарплаты принца.

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В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили об отказе от статуса старших членов британской королевской семьи. В феврале 2021 года Букингемский дворец подтвердил окончательный отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

Они перестали официально представлять Британскую Корону, поэтому лишены государственного финансирования. После этого супруги переехали в Канаду, а затем в Санта-Барбару (Калифорния, США). Они воспитывают сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года и ожидают второго ребенка.

В сентябре 2020 года Гарри и Меган подписали пятилетний контракт со стриминговым сервисом Netflix о производстве фильмов и программ, сумма которого оценивается в $100 млн.

Напомним, что недавно принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о многих тайнах британской монархии.

По материалам: Подробности