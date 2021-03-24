Общество

Погода в Украине 25 марта: в ряде областей осадки в виде снега и дождя

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Вчетверг, 25марта, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, насевере— малооблачно, ввосточных, центральных июжных частях страны пройдут дожди смокрым снегом, надорогах гололедица. Ветер северо-западный, северо-восточный, 4-12м/с.

Погода в Украине 25 марта: в ряде областей осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5…−1 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −5…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+10 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+1 °С, днем воздух прогреется до+1…+3 °С.

Погода в Украине 25 марта: в ряде областей осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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