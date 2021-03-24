Общество

Минздрав уточнил ограничения по маскам в “красной” зоне

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Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в "красной" зоне.

В частности, в правительстве уточнили, где именно необходимо носить маски.

Так, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

Однако он обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования – при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.

Напомним, что Кабмин ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Таким образом, граждане обязаны соблюдать масочный режим.

Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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